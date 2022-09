Murió Carlitos Balá a los 97 años. El actor falleció el jueves a las 21.30 según lo confirmó su nieta Laura Gelfi.

"Estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor”, dijo con tristeza la joven sobre la partida de su abuelo.

Carlitos Balá estaba internado desde el jueves en el Sanatorio Güemes. Según mencionó en su momento su representante, Maximiliano Marbuk, el músico “tuvo mareos en su casa, lógico de su edad, y lo llevaron al sanatorio".

El creador de la mítica frase “¿Qué gusto tiene la sal?” fue un humorista, actor, músico y presentador argentino. Con más de medio siglo de trayectoria artística, en su mayoría dedicada al show infantil, ha realizado espectáculos en radio, televisión, cine, circo, y teatro.

Había celebrado sus 97 el 13 de agosto pasado rodeado de su familia. El artista comenzó trabajando como vendedor ambulante en una línea de colectivo, se convirtió en un referente de grandes y chicos y varias generaciones crecieron a su lado y hoy lo llorarán.

El Papa Francisco lo nombró “Embajador de la Paz” por sus contribuciones solidarias. En las principales citas de la comunidad artística, había un espacio para él, para Carlitos Balá. Para aquel merecido reconocimiento. Como fue la “mención de honor” en los Premios Estrella marplatense o el Martín Fierro a la trayectoria (2011).

“No tengo tiempo para estar triste, tengo alegrías que me eclipsan. Y hago reír todo el día. En los aviones me pongo a bailar con las azafatas. La fórmula es recibir cariño. Yo soy de espíritu joven. El cariño te rejuvenece. Todo el mundo debería recibir cariño, pero está el poder adelante y nadie la quiere entender. Yo tengo cerca el cementerio de la Recoleta y digo: ‘Así terminamos todos’", contó en uno de los últimos homenajes, que le tributó la Cámara de Diputados de la Nación en 2017.