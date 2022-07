Mirtha Legrand llegó a un acuerdo con El Trece: ¿Cuándo vuelve?

Después de muchas idas y vueltas, y cuando parecía que Mirtha Legrand se quedaba sin regreso a la televisión, finalmente, la diva llegó a un acuerdo con El Trece y, aunque todavía falta la firma, tendría su regreso confirmado a la pantalla chica.

La Chiqui y Adrián Suar coincidieron en el reestreno de Piaf, y allí, el Chueco aclaró que "está todo bien”.

"Hoy mandamos las correcciones del contrato, y esperemos que mañana a la mañana se termine de definir", detalló el productor del canal que tendrá a Mirtha los sábados a la noche y los domingos al mediodía. De esta forma, el regreso incluirá también a Juana Viale, que seguramente se hará cargo de la conducción del programa los domingos.

Por su parte, la conductora de 95 años no quiso confirmar 100% la noticia, y declaró: "Él (Suar) dice que si, pero hay otro que tiene que convencerse (Nacho Viale)".

Además, Mirtha Legrand evitó hablar de dinero, que había sido una de las trabas para cerrar el contrato al principio. "¿Querés que te diga algo? No tengo idea de cuánto gano", declaró entre risas.

"Yo tengo ganas de volver a trabajar, lógico", declaró la diva, quien también elogió al canal: "En El Trece me siento muy cómoda porque son muy amorosos conmigo, porque siempre me apoyan y me alientan. Tenés rating, te felicitan, no tenés y no te dicen nada".

Sin fecha exacta confirmada, y con la firma pendiente, Adrián Suar reveló que el regreso de Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha a la pantalla chica será en el mes de septiembre.