Lollapalooza 2023: Billie Eilish, Drake y Rosalía encabezan la grilla del festival

Esta mañana, Lollapalooza Argentina 2023 anunció su grilla completa de artistas. Drake, Billie Eilish, Blink 182, Tame Impala, Rosalía y Lil Nas X encabezan el cartel de la nueva edición que se realizará en su sede habitual, el Hipódromo de San Isidro, entre el 17 y el 19 de marzo próximos.

Se trata de la octava edición del festival creado por Perry Farrell, el líder de Jane’s Addiction, que este martes pone sus últimos abonos a la venta exclusivamente en AllAccess.

El cartel se completa con grandes de la escena internacional como Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse y Villano Antillano. También habrá fuertes créditos locales representando lo mejor de la música argentina, como María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano y Marilina Bertoldi, entre muchos más.

Otra noticia que trae Lollapalooza Argentina 2023 es que se reactiva la venta de tickets y ya están disponibles los últimos abonos 3 Day Pass, los cuáles se consiguen a través de la plataforma Allaccess. Además, se pueden abonar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express y en hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos.

Tras siete inolvidables ediciones, Lollapalooza Argentina se ganó un lugar privilegiado en el corazón y en el calendario de los amantes de la música, constituyéndose como una fecha central en la agenda cultural del país y de la región, con una tradición que se vuelve más sólida y grande con cada año.

En 2022, más de 300 mil personas disfrutaron de shows de artistas top como Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Doja Cat y Martin Garrix. Pero el festival no solo es conocido por su inigualable calidad musical sino por ofrecer una experiencia completa: en Lollapalooza convergen diferentes expresiones artísticas, experiencias gastronómicas de primer nivel y propuestas para todas las edades, todo en un ambiente donde prima un fuerte compromiso con la sustentabilidad y un estilo de vida saludable.