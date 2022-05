¿Hubo violencia de Arana a Gaetani? salieron chats y habló Susini

La guerra entre Facundo Arana y Romina Gaetani sigue y luego de que el actor salga a defenderse en un programa de TV, salieron al aire de LAM los chats que tuvieron los artistas luego del supuesto suceso en donde "Arana la habría insultado a Gaetani".

En la mayoría de las charlas se lee que la relación entre ambos terminó muy bien y Estefi Berardi mencionó que muchas de las personas que trabajaron con él hablan muy bien.

Por su parte, Yanina Latorre recibió durante el fin de semana esta prueba de parte del actor en donde le mostró que las respuestas eran amigables y no había ningún mensaje en donde

Luego de esta situación, la esposa actual de Facundo, María Susini, habló con LAM y expresó: "Está muy lejos de ser violento. Que se puede enojar y golpear una mesa, si, pero cuando vos recortas una frase y la pones en otro contexto, no es. De ahí a ser violento lejos. Si fuese violento yo no estaría con él. Esto es una maldad".

Asimismo, lo defendió: "Si alguna vez se calentó, no es ser violento. Por enojarte, no maltratas a una mujer porque antes que nada, él respeta a las personas, respeta a la vida" y continuó: "No da recortar una frase. Yo vivo y sé como actúa y sé qué tipo de persona que es", dejando entrever que si una persona es violenta, lo es en cualquier ámbito o situación de su vida.

Sobre el comentario de Romina sostuvo: "Cada uno puede acompañarlo como quiere, es algo que no merece que de mi opinión, no se cuáles son los intereses personales o cómo lo acomodaron. No sé por qué lo hicieron".

Finalmente ella concluyó furiosa: "Yo no estoy acá para entrar en guerra por lo que se dijo, si vengo a aclarar solo que Facundo no es de lo que lo están acusando. Facundo es una persona excepcional. Si se portó de manera inadecuada con alguien, si puede ser, pero no es violento".