Alfredo Casero protagonizó un tenso momento cuando sacado enfrentó a Luis Majul en La Nación +. El actor y humorista estalló contra el conductor y los panelistas, golpeó violentamente la mesa, se levantó, les dijo de todo y se fue del estudio a los gritos.

Qué pasó entre Alfredo Casero y Luis Majul

Todo ocurrió el viernes 6 de mayo por la noche, cuando el actor, invitado al ciclo de Luis Majul, estaba debatiendo sobre la actualidad política y el discurso que dio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco horas antes.

De la nada, totalmente disconforme con Majul y la mesa de panelistas por las frivolidades de las que se ocupan, como cuántos seguidores tiene Cristina o Alberto Fernández, Casero lanzó: “Porque nosotros estamos viendo lo bien o lo mal que se viste una persona, o lo mucho o lo poco que habla, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no le tengo ni un put* miedo a nadie, por eso lo puedo decir de la misma manera, y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir... sí, porque vos estás molesto conmigo, estás molesto conmigo y lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir”, sentenció.

“Si a vos no te molesta a mí tampoco, ¿eh? Yo no tengo problema”, respondió Majul, a lo que su invitado, entrado en cólera, le retrucó: “Ay, qué plomo, por Dios mío”.

Cuando Casero pidió la palabra, Majul ironizó al decirle que sí, y esto hizo que el humorista golpeara la mesa violentamente. En ese momento, al no poder concluir con su exposición, el actor decidió levantarse e increpar a todos los periodistas del programa, pero principalmente a Luis Majul.

“Ustedes son una maga de... todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, gritó de pie mientras miraba al conductor y se sacaba el micrófono.

Cuando empezó a caminar hacia la salida del estudio del canal LN+, señaló con el dedo al conductor y le advirtió: “¡No me tomés por pelotudo! ¡No me tomés por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados!”.

Antes de abandonar el estudio, Casero continuó cuestionando a los periodistas: "Cuando les va bien lo primero que hacen es ponerse chupines y ganar plata, mientras la gente está en la calle y sigue viendo si está bien o no que esa persona esté ahí”.

El conductor intentó cerrar el tema con un "gracias", pero Casero respondió: "Echame, no hay ningún problema". "Te estás yendo solo", lo apuró Majul.

El intercambio elevó la temperatura cuando Majul le dijo a Casero "no te tengo ningún miedo". Ya casi en la puerta, Casero regresó y le tiró: "Vos que lees a los psicópatas, cuando alguien dice que no tiene miedo es porque está cagado en las patas".

Una vez que Casero se fue, Majulo miró a cámara, recordó que "no es la primera vez", y agregó: "Siempre se puede esperar una cosa así de Alfredo Casero. Lo que indica el protocolo periodístico es que cuando se va el invitado se lo despide, no voy a hablar de Alfredo Casero", dijo. De fondo, sin aparecer en pantalla, se escuchó la voz de Casero: "Protocolo periodístico, vamos a hablar de protocolo periodístico...". "Una amenaza, uno se tiene que acostumbrar", acotó Majul.

Casero hizo su descargo en Twitter

Alfredo Casero se despachó con un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter luego del escándalo de ayer por la noche en el programa de Luis Majul, en La Nación +.

“Basta ya de todo esto. Me cansé de que se caguen en lo que les digo. Piensan que somos boludos. Y te ponen a la connchanegra de lady Godiva. Y te sacan de la cancha, que el hijo de Morales, le dieron 26 palos para plantar Faso. Y vos coméntame al moderado”, empezó escribiendo el actor y humorista, completamente enojado.

Acto seguido, Alfredo Casero remató furioso: “Cuidado con los payasos, no les falten el respeto. Sigan quemándole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quienes son. Pirotecnia. Contra un fierro. Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que voté, Cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que haces... Violencia”.