El mensaje de Lali Espósito a la nena mendocina que sufre bullying

La semana pasada una niña de tan solo 6 años, oriunda de Tupungato, fue noticia en las últimas horas luego de que se hiciera público su pedido desesperado para "no ir más a la escuela", a causa del bullying que recibe todos los días.

Las imágenes impactan por la tristeza de la jovencita, quien rompió en llanto porque sus compañeros de su escuela le dicen "gorda chancha" y comentó que "está cansada" de esa situación.

Mariela, la tía de la menor, decidió sacar a la luz un video donde la niña llora ante cámara por las reiteradas burlas que le propinan sus compañeros y expresó en su perfil: "MI DIOS QUÉ ESTÁ PASANDO!!! NO LO QUERÍA HACER PÚBLICO! ! PERO BASTA !!!ELLA ES MI SOBRINA Y RECIBE BULLING TODOS LOS DÍAS en la escuela !!! TAN SÓLO Tiene 6 añitos!!Basta de BULLING! !!Los niños también sufren pongansen tod@s en lugar del otr@".

Luego de la publicación -que tiene más de mil comentarios y 26 mil reproducciones- se desató un debate sobre la actitud de la mujer y cómo esto ayuda a la concientización y a la visibilidad de un problema que existe en la sociedad.

El caso tomo relevancia a nivel internacional y llegó hasta España donde la cantante y actriz 'Lali' le habló a Agustina, atrevés de un video que recibió la familia de la niña. Le pidió que baile y se quiera y además la invitó a su show en Buenos Aires.

El mensaje de Lali

"Este video es para mi amiga hermosa Agustina…yo no se si vos me conoces pero yo a vos si. Digo amiga porque me encantaría ser tu amiga, pasa que vos estas en Mendoza y yo en Buenos Aires, bueno ahora en España pero soy de Buenos Aires y quería mandarte este saludo, mandarte mucho amor, decirte que me estuve enterando que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar, que te gusta hacer de todo, que sos lo más. Me lo dijo tu mamá Verónica".

La invitación de Lali para Agus

"No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse y uno tiene mucha gente que lo quiere. Mirá la gente que tenes alrededor, yo me estuve enterando de todo Agus. Yo me tuve enterando de todo Agus, yo también te quiero decir que te quiero que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y bailes".

"Te quería invitar a uno de los shows en Buenos Aires, a uno de mis conciertos con tu mamá para que vengas a pasarla bomba como mereces, como las reinas merecen; pasarla bien, bailar y divertirse".