El encargado: la serie de Francella que enfureció a los porteros

El 26 de octubre, Star+ estrenó en su plataforma El encargado, una miniserie de 11 capítulos -que tendrá una segunda temporada- protagonizada por Guillermo Francella y un elenco de grandes actores y actrices argentinos.

La producción, que mezcla drama y misterio con varios momentos de humor, presenta a Eliseo (Francella), el turbio portero de un coqueto edificio porteño del que conoce todos los secretos.

Gabriel Puma Goity, Mirta Busnelli, Pochi Ducasse, Darío Barassi, Malena Sánchez, Luis Brandoni y Jorge D'Elia son otras de las destacadas figuras que aparecen en la serie.

A lo largo de los episodios, de media hora de duración cada uno, El encargado va desenmascarando, poco a poco, las verdaderas personalidades de Eliseo y el resto de los inquilinos del edificio.

Guillermo Francella se pone al hombro la ficción, con la construcción de un hombre complejo, villano y héroe a la vez; pero los otros personajes también están muy bien construidos e interpretados.

La musicalización, la dirección y algunos planos interesantes justifican el rápido éxito de la creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Pero además, la serie está en boca de todos por dos polémicas.

Los encargados de edificios publicaron una carta abierta en contra de la ficción

Sin dudas que el personaje de Eliseo tiene actitudes poco éticas, y eso no le cayó nada bien a algunos porteros de edificios que no creyeron en el espíritu ficcional de El encargado y, a través del titular de la agrupación, Diego Trejo, difundieron una carta abierta para repudiar la producción argentina de Star+.

Juan Etchegoyen, en el programa Mitre Live, dio a conocer el comunicado en el que un grupo de conserjes manifiesta: "Ante los hechos de público conocimiento y la enorme repercusión que ha tomado la nueva serie realizada por Guillermo Francella que habla de nuestra profesión queremos expresar nuestro total repudio tanto a él como a la producción de esta ficción producida por la plataforma Star+ que nos ha provocado un enorme malestar".

"No nos representa en lo más mínimo su violenta corrupción y es por eso que junto a la agrupación que conformamos hemos decidido salir a dar la cara para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parados", agrega.

El comunicado también expresa: "Por estos días y después de haber sufrido distintas cosas en nuestra vida cotidiana por esta serie, queremos decirles a todos que nuestro oficio no tiene absolutamente nada que ver con lo que se cuenta y con las actitudes que interpreta el actor mencionado que hasta acá lo respetábamos como trabajador".

"No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que los ciudadanos nos empiecen a ningunear y a mirar distinto por un prejuicio falsamente impuesto por este cuento nefasto que solo fue creado para atacarnos brutalmente. Extendemos nuestro abrazo a cada colega y solicitamos las disculpas públicas de esta serie que nunca debió hacerse bajo estas condiciones y por último queremos aclarar que este grupo de personas no pertenece a ningún sindicato ya que actuamos de manera independiente", cierra el comunicado.

¿Hay una 'palito' a Victoria Donda en 'El encargado'?

En uno de los capítulos de la miniserie, Eliseo habla con una empleada doméstica de unos inquilinos del edificio sobre su situación laboral. “Magui, hay una pregunta que te quiero hacer: Tus patrones, Pablo y Victoria, ¿te tienen en blanco?", consulta el personaje interpretado por Francella, y cuando ella le responde que no, el conserje le dice: "Está muy mal eso. Mientras yo esté a cargo de este edificio, las cosas son en blanco o no son, porque un aporte que no se realiza es un abuelo sin remedios, un chiquito más pobre en Catamarca. ¿Lo sabías?".

La charla continúa, pero lo que llama la atención es que se habla de una situación similar a la que vivió Victoria Donda con una empleada "en negro". Además, los nombres de los inquilinos coinciden con los de la titular del INADI y su pareja, Pablo Marchetti. Mucha casualidad, ¿no?