Barby Franco confirmó que está embarazada: la reacción de Burlando

Barby Franco confirmó que espera su primer hijo con el abogado Fernando Burlando y el anuncio lo hizo por redes sociales. La modelo transita un embarazo de 16 semanas y desde hace cinco años estaban en la búsqueda para ser padres.

Luego, la modelo hizo una publicación en sus redes donde mostró más imágenes. "Después de tanto años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos, esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo. Te esperamos para darte cada segundo de nuestras nuestras vidas. Te amamos bebit@" (sic), escribió Barby Franco en la publicación de Instagram.

Si bien los rumores en torno a la pareja están instaurados desde hace varias semanas, según sus palabras, Ángel de Brito era el único que sabía toda la verdad.

Con la sospecha del embarazo, la joven se realizó el test, que le dio positivo, y contó que quedó en shock y se comunicó con el abogado que “estaba en un partido de polo”. “Estaba en el baño sola. Lo llamé al toque, también se quedó shockeado. Nos quedamos los dos en shock, llorando. No lo grabé, ¿podes creer?”, relató.

Además, la también bailarina hizo pública una foto en la que se ve la reacción de su pareja. "Jodemeeeeeee", se lee que Burlando le respondió con total sorpresa.

Barby estuvo presente en el programa La noche del domingo – el ciclo que conduce Mariano Iúdica y en el que ella trabaja como secretaria – para contar todo con más detalle. “Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal. Es como todo nuevo para mí. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días”, contó.

La exparticipante de La Academia comentó que ambos vienen buscando este embarazo desde “hace cinco años” y “de manera natural”. “Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino. Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”, expresó.