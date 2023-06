Rescataron a Oliver, uno de los perros heridos en un operativo en la selva colombiana

Oliver es un perro pastor belga malinois que hace cuatro años trabaja rastreando explosivos. Pero en los últimos días había desaparecido y nadie sabía nada de él. Sin embargo, Jáderson Guerra, su guía canino, pudo encontrarlo, pero no en las mejores condiciones: había sido mordido por una serpiente.

El hombre hizo uso de varias estrategias para salvar la vida de su perro. Como el ofidio había mordido a Oliver en el hocico, Guerra optó por succionar el veneno directamente de la boca del can y, según sus propias palabras, "no me importó poner en riesgo mi vida, mientras él estuviera bien y a salvo".

"Hice varias cosas para que no se me muriera", dice Guerra ante los micrófonos, "mientras llegaba el apoyo aéreo para evacuarnos. Lo traté con sueros, con mucho cariño, le hablé, le di motivación para que no se me fuera a morir".

Una vez encontrados, Guerra y Oliver fueron trasladados desde la vereda Charras hasta San José del Guaviare, un pueblo en plena selva colombiana. Allí, el can recibió la atención médica necesaria para garantizar su bienestar.

"Del mismo modo que nuestros soldados se pueden ver afectados por el clima o las enfermedades, en esta ocasión uno de nuestros integrantes había sido mordido por una serpiente. Resaltamos la reacción de su guía, que le prestó los primeros auxilios en el área, garantizando su vida", expresó Carlos Ernesto Marmolejo, brigadier general, comandante de la Brigada de la Selva nº 22, de Colombia.

Siguen buscando a Wilson

Ante la aparición de Oliver, miembros del ejército se preguntaban también por la situación de Wilson, otro de los canes que trabajaron en el operativo selvático colombiano. Fuerzas Militares aseguraron que, por el momento, la búsqueda sigue.

"Con relación a una publicación que circula en redes sociales, donde reseñan el posible hallazgo del canino Wilson, el Comando General de las Fuerzas Militares se permite aclarar que esto NO es cierto. Nuestros hombres de Fuerzas Especiales continúan la búsqueda de nuestro perro, con el objetivo de localizarlo y traerlo a casa. Cualquier información al respecto, será comunicada de manera oportuna a través de nuestros canales oficiales. Pronto lo encontraremos”, rezaba el comunicado oficial.

Wilson, el perro que aun no aparece

El Ejército Nacional Colombiano cuenta con más de 17 mil equipos de soldado y perro, que prestan diferentes servicios de seguridad. Actualmente, el país sudamericano cuenta con 18 centros caninos, dos criaderos, y un centro de transición liderado por la Escuela de Ingenieros Militares.