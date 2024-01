Varias obras de Pablo Ruiz Picasso y Marc Chagall que habían sido robadas hace una década fueron recuperadas por la policía de Bélgica. Los cuadros fueron descubiertos en un sótano de la localidad de Amberes en buen estado.

"Tête"de Picasso y "L'homme en prière" de Chagall fueron sustraídas en 2010 de un coleccionista de arte de Tel Aviv. Se estima que tienen un valor de U$S 900.000. Durante el robo también, los maleantes también se llevaron joyas tasadas en U$S 680.000, pero estas no fueron encontradas.

El medio belga Le Soir informó que las obras de arte están en perfectas condiciones y en su marco original. En 2022, la Policía recibió la información de que un ciudadano de ese país estaba vendiendo obras de Picasso y Chagall. Por ese motivo, se realizó una investigación que llevó a registrar su domicilio, donde se encontró una gran suma de dinero, pero no los cuadros. Sin embargo, el sospechoso reconoció tenerlos en su posesión, pero se negó a informar su ubicación.

La investigación continuó su curso, que finalmente llevó al registro de un sótano donde las obras se encontraron embaladas en perfecto estado. Ahora, el sospechoso fue acusado de manipulación de bienes robados.