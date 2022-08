No tenía plata para comprar el álbum del mundial y decidió dibujarlo

Un niño emocionó a su familia y luego a gran parte de las redes sociales luego de que se conociera la noticia de que él con sus propias manos, dibujó el álbum del mundial, ya que no contaba con el suficiente dinero como para comprarse uno.

João Gabriel, es oriundo de Brasil y vive con su familia en el municipio brasileño de Goiânia y sus padres no le pueden comprar las figuritas. Es por eso que el pequeño tomó acción y decidió dibujar su propio álbum y sus propias imágenes.

El papá de “Había un artículo sobre el álbum de la Copa del Mundo y dijo que quería un álbum. Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado”.

En una entrevista con la prensa el hombre emocionado, confesó: "No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo los cromos y puso el nombre de cada jugador. Incluso hizo los jueces.”

Cuánto cuesta el álbum de figuritas en la Argentina

El valor del álbum de Qatar 2022 es de $750 en su versión tapa blanda y de $3000, de tapa dura como ejemplar de colección. A su vez, los clásicos paquetes, que incluyen 5 figuritas cada uno, tienen un costo de $150 cada uno.