Abrió los ojos la gemela que sobrevivió a la caída de un tercer piso en Barcelona

El abuelo de las gemelas, Gustavo Lima, informó que la sobreviviente que cayó desde un tercer piso en Barcelona, ​​abrió los ojos al oír la voz de su padre.

"Cuando escuchó la voz de su padre, movió los párpados", comentó. A pesar de que Leila está luchando por su vida, el hecho de que haya respondido de esa manera es alentador.

Sin embargo, todavía tiene un largo camino por delante, ya que le van a volver a sedar debido a su mandíbula fracturada. Desde el pasado martes, la menor de 12 años se encuentra hospitalizada en el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Junto a su hermana Alana, quien estaba en proceso de transición de género y había solicitado ser llamada Iván, decidir quitarse la vida y arrojarse al vacío.

En declaraciones radiales, y antes de partir hacia España a reencontrarse con su hijo, Lima comentó: “No la podían mover el día anterior porque tenían miedo, tenía muy tomado el pulmón. Ayer tuvo una mejoría y hoy van a tratar de despertarla para poder hacer las curaciones. Tiene la mandíbula quebrada y es lo primero que quieren curar”.

Tras lo ocurrido, en el domicilio de la familia se encontraron dos cartas escritas y dos sillas que habrían podido utilizar para tirarse, por lo que se sospecha que podría haberse tratado de un suicidio colectivo, aunque por el momento esa hipótesis no fue confirmada de manera oficial.



El hombre contó también que Alana en su carta pedía perdón y confesaba que “había tomado esa decisión porque no soportaba el bullying que sufría por su decisión de llamarse Iván y de ser transgénero. Decía que no soportaba más y que se quería ir de este mundo”.



“En lugar de decirle Iván la llamaban Ivana. No pudo superar el bullying. Ella quería ser feliz y sintió que si no podía ser feliz de chiquita tampoco iba a poder de grande”, dijo Lima.