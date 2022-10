Hell is Others: un análisis lleno de sangre y disparos

Hell is Others de Strelka Games y Yonder podría pensarse que es un juego de manejo de recursos y supervivencia. Aunque no es un punto de vista del todo errado, se queda corto. Porque hay que mantenerse vivo no solo de las criaturas que acechan la noche, sino también de otras que se mueven extrañamente de manera humana y disparan.

En breves palabras, es un shooter multijugador PvPvE (jugador contra jugador contra ambiente). Esto quiere decir que cuando se sale de la base (en este caso el departamento del protagonista) el jugador debe cumplir misiones, encontrar equipo y sobrevivir a enfrentamientos contra la IA, pero también contra otros usuarios a los que verá con el mismo look que los monstruos artificiales.

Algunos detalles

A nivel historia, el juego comienza con Adam Smithson, el protagonista, recibiendo un bonzai al que hay que alimentar con sangre, al igual que al resto de las plantas del lugar. Esto ya muestra la tónica que tendrá el juego Hablando de vegetales, las balas crecen de esa manera, por lo que recuperar municiones resulta bastante simple.

Adam comienza a relacionarse con distintos personajes, algunos humanos y otros animales antropomorfos, que le dan misiones y le compran lo que vaya recolectando en sus salidas a Century City. A ese lugar, donde transcurre la mayor parte de la acción, se llega por medio de un ascensor y luego hay que esperar a que otro se active para regresar. Pero cuidado: cuando eso ocurre hace ruido y todos los jugadores saben dónde está, por lo que los enfrentamientos entre ellos están casi asegurados.

A favor

El manejo del sonido me pareció fantástico. Constantemente está generando sensaciones. Por momentos todo es silencioso mientras se recolectan recursos hasta que, de repente, se escuchan balazos a la distancia o el sonido de una criatura que se acerca. Por lo tanto, se puede utilizar a favor para saber qué se acerca o si conviene o no recolectar cosas en ese momento.

Pero a la vez, genera tensión. Cuando el jugador está ‘tranquilo’ buscando recursos y el sonido empieza modificarse, la mano que maneja el mouse comienza a moverse más rápido, preguntándose de dónde vienen los problemas.

Además, la limitación visual del personaje ayuda a a esa tensión, así como el uso del olfato. No, no es que el jugador huela algo, sino que el personaje puede reconocer por medio de ese sentido la presencia de enemigos y hasta tener una idea parcial de la dirección de dónde vienen.

Otra cosa interesante es el ritmo. Por momentos es lento, de investigación, casi sin acción y donde se deben recolectar los recursos mientras se preparan las estrategias. Pero cuando comienzan los combates, se vuelve frenético.

Los controles no son complicados de entender. Se puede utilizar mando o teclado/mouse y resultan bastante simples.

En contra

No es un juego para cualquiera. La atmósfera es opresora, la acción frenética, pero a veces conlleva mucha paciencia. Además, al ser un juego multijugador, al que le gusta analizar patrones se encontrará que cada usuario es distinto y probablemente se frustre.

Al mismo tiempo, se vuelve monótono para el jugador que se centra en el PvE. Las misiones son, en líneas generales, iguales: buscar algo para llevárselo a alguien. Esto genera que quien no está tan interesado en la faceta PvP (y llegó a este título de casualidad), abandone pronto el barco.

Un punto que sufrí fue que a veces no estar colocado en un lugar o de una forma exacta generaba que el personaje no actuara cuando quería abrir algo. Eso hace perder tiempo, lo que se acumula cuando las acciones de por sí no son automáticas. Ese combo puede ser mortal para el jugador.

Conclusión

Hel lis Others resulta un título muy interesante para los que disfrutan de los combates frenéticos y sin patrones por su faceta multijugador (porque las criaturas que maneja la IA no son un verdadero desafío) pero si sos de los que prefieren batallas analizadas y misiones cambiantes, este no es tu juego. Ojo, todo esto no hace que sea malo, todo lo contrario, sobre todo por la faceta ambiental que es muy atrapante. Tal vez, en futuros DLCs se puede pensar distintos tipos de aventuras que también inviten a aquellos que pueden sentirlo reiterativo.

Ficha técnica

Hell is Others de Strelka Games y Yonder

Disponibilidad: PC vía Steam