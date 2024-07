Primer tráiler de Bleach: Rebirth of Souls para PS4, PS5, Xbox y PC

Después de muchos rumores y filtraciones, Bandai Namco ha anunciado Bleach: Rebirth of Souls para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Ya se puede ver el primer tráiler con gameplay, imágenes y detalles del juego.

Bandai Namco finalmente confirmó uno de los rumores más comentados de las últimas horas: habrá un nuevo videojuego de Bleach. El último, Bleach Brave Souls, se lanzó primero en dispositivos móviles y luego en ordenadores y consolas, pero no logró convencer a los fans. Ahora, se ha presentado una nueva propuesta más robusta y enfocada en la lucha, que llegará próximamente bajo el nombre 'Bleach Rebirth of Souls'.

El desarrollo de Bleach Rebirth of Souls está en manos de Tamsoft Corporation, una empresa con mucha experiencia en videojuegos de anime (uno de sus trabajos recientes es Captain Tsubasa: Rise of New Champions, aunque ha desarrollado muchos más desde su fundación en 1992, para todo tipo de plataformas).

Bleach: Rebirth of Souls

¿Qué podemos esperar de Bleach Rebirth of Souls?

La web oficial y el primer tráiler con gameplay de Bleach Rebirth of Souls dejan claro que el nuevo juego de este querido anime se centrará en la lucha, con combates entre dos personajes en entornos tridimensionales, con animaciones y efectos especiales impresionantes. "¡Elegí a tu personaje favorito y liberá las habilidades únicas de su espada! Aprovechá las capacidades únicas de cada personaje y dominá el curso de la batalla para encontrar una abertura que significará la derrota de tus enemigos", indica su descripción oficial en Steam.

Bleach: Rebirth of Souls

El juego contará con textos y subtítulos en español (sin doblaje en nuestro idioma) y ofrecerá sistemas de combate visualmente espectaculares, con un acabado artístico fiel al anime. Además, Bleach Rebirth of Souls parece poner énfasis en un sistema de combate especial: "Un solo golpe puede significar la derrota de tu rival. ¡Cambiá la situación de manera drástica y repentina con el ataque de tu espada!", dice la descripción, y añade: "Cuanto más desesperada sea la situación, más poder obtendrás. ¡Cambiá el rumbo de la batalla y desbloqueá nuevas formas y espadas en el fragor del combate para convertir la derrota en victoria!".

Bleach: Rebirth of Souls

Fecha de lanzamiento y plataformas de Bleach: Rebirth of Souls

Además de los detalles sobre la jugabilidad, Bandai Namco también ha dado información importante sobre el lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls. Por ejemplo, ha confirmado que el juego tendrá un modo multijugador tanto local como online, donde dos personas podrán enfrentarse en intensos combates con los personajes del anime. También se ha confirmado que estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, aunque todavía no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento.