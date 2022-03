Xbox Game Pass ya tiene tres nuevos juegos activos

Xbox Game Pass ya publicó sus novedades para hoy. Se trata de tres juegos con características distintas y para todos los gustos. Aquí les dejo el repaso de todos los juegos que están disponibles hoy:

Tainted Grail: Conquest, de Awaken

Disponibilidad: Xbox One y Xbox Series X/S

RPG roguelike donde la construcción de mazos, y un poco de suerte, serán claves para el desarrollo del juego. La particularidad es que resulta casi imposible conocer la historia completa porque las decisiones que se toman permiten el acceso o no a cierta información.

Kraken Academy!! de Happy Broccoli Games

Disponibilidad: Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Se trata de un juego RPG 2D desarrollado por Happy Broccoli Games. El jugador encarna un estudiante que deberá salvar la su escuela de la destrucción viajando en el tiempo. Por momentos es absurdo pero eso lo hace muy divertido y está plagado de misiones secundarias para pasar un mejor rato.

Zero Escape: The Nonary Games de la empresa japonesa Spike Chunsoft Co., Ltd.,

Disponibilidad: Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming

Se trata de un pack que contiene los dos primeros lanzamientos de la serie, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors y Zero Escape: Virtue's Last Reward. Cuenta la historia de nueve personas secuestradas que deben escapar con vida. Se divide en dos partes: la primera es una sección novelada, mientras que en la segunda, el jugador debe resolver los acertijos de cada habitación.

Cabe recordar que a partir del 31 de marzo dejarán de estar disponibles: