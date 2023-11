Naughty Dog y Sony recibieron una mala noticia hace unos días: se filtró el trailer de The Last of Us Parte II Remastered con fecha de lanzamiento incluida. Por eso, en vez de retroceder, decidieron confirmar la información. Por eso ahora podemos decir con certeza que la versión remasterizada estará disponible desde el 19 de enero de 2024 para PlayStation 5. Además, los que tengan el juego para PlayStation 4 podrán actualizarlo al remaster en la nueva consola por 10 dólares.

The Last of Us Parte II Remastered contará con modo Fidelidad con resolución 4K nativa y rendimiento con 4K escalado desde 1440p. Si tu televisor es compatible con VRR, se desbloquearán una serie de opciones. Al mismo tiempo, podemos esperar un aumento en la cantidad de detalles, la calidad de las sombras y menores tiempos de carga.

Una opción distinta

Por otro lado, el juego tendrá contenido nuevo. Se llamará modo No Return y es un roguelike de supervicencia con encuentros aleatorios. En este se puede elegir entre varios personajes, algunos incluso harán su debut en la franquicia, y cada uno cuenta con habilidades propias, lo que permitirá un estilo de juego distinto según la elección.

Al mismo tiempo, cada run dará una recompensa distinta, de acuerdo con la forma en que se encaró. Tendrá un modo competitivo, con clasificación global. Otra opción de juego será el modo Guitar Free Play en el que se desbloquean instrumentos mientras se toca la guitarra, tal como ocurre durante la campaña.

Entre las mejoras, los jugadores podrán encontrar que cuentan con modo Speedrun desbloqueable y audio descriptivo. El juego se pondrá a la venta en distintos formatos por medio de PlayStation Store. Por el momento se desconoce si habrá versión de PC.