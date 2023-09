Ahora s铆, Squanch Games anunci贸 la fecha de lanzamiento de la primera expansi贸n de High on Life. Se trata de High on Knife, que se anunci贸 en junio. Esta vez tendr谩 una ambientaci贸n de terror y estar谩 disponible desde el 3 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

El CEO de Squanch Games, Mike Fridley, asegur贸 que "High on Knife sigue siendo hilarante, pero en esta ocasi贸n nos ponemos un poco escalofriantes. No a niveles de terror tipo 'quiz谩s no vuelva a dormir jam谩s', pero definitivamente s铆 en el espectro de 'mis sue帽os van a estar rotos una temporada'. Piensa en body horror, pero empezando con un cuerpo ya horrible y con la cosa yendo a peor. Tendr谩s que fiarte de nosotros por ahora".

"El contenido descargable trae m谩s cosas pegajosas, horrores corporales m谩s desagradables, jefes m谩s espeluznantes y todo tipo de cosas nuevas y extra帽as al mundo que establecimos con High On Life", agreg贸 Fridley.

High on Life de Squanch Games

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Luego de que un grupo de extraterrestres invade la Tierra, el jugador debe vencerlos y viajar por el espacio para enfrentarse a Garmantuous y su grupo de matones, conseguir tesoros, y encontrar personajes 煤nicos.