Sony presentará su nueva competencia contra Xbox Game Pass

Hace varios meses que corren rumores de que Sony prepara un contraataque contra Xbox por medio de un nuevo servicio de suscripción. Hoy trascendió un nombre, que se estima no es el real, para el proyecto: Spartacus.

El objetivo es competir directamente con Xbox Game Pass ofreciendo una propuesta similar a Microsoft. La información, que fue publicada por Bloomberg, asegura que la semana que viene se presentará oficialmente.

Será entonces cuestión de días para conocer un poco más de la propuesta de Sony.

¿Qué sabemos de Spartacus?

No mucho. Se estima que terminirá uniendo PlayStation Now y PlayStation Plus. Al mismo tiempo se otorgará acceso a un catálogo más amplio de juego, con más demos y clásicos de las versiones anteriores de la consola.

Lo otro que se rumorea es que haya distintos niveles de suscripción:

En el primero estarán todos los beneficios de PlayStation Plus

En el siguiente se ampliará el catálogo disponible de juegos de PS4 y luego se incluiría PS5.

El tercer nivel, incluirá clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP, así como demos y la opción de hacer streaming en la nube.

Pero parece que tendrá un punto débil: Spartacus no recibirá los juegos exclusivos de Sony el mismo día de su lanzamiento, sino que habrá que comprarlos aparte.