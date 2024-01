Song of Nunu: A League of Legends Story de Tequila Works confirmó su fecha de lanzamiento. El juego inspirado en uno de los personajes de League of Legends de Riot Games, estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S desde el 31 de enero.

Si bien ya estaba habilitado en PC y Nintendo Switch, todavía faltaba la confirmación de la fecha desde la que las consolas de Sony y Microsoft podrían disfrutar de este juego del estudio español Tequila Works.

Se trata de un juego de acción y acertijos que tiene como protagonistas a Nunu y Willump, el niño y el yeti unidos por la amistad y por su amor a las bolas de nieve.

Esta aventura en la gélida tundra de Freljord, los lleva a recorrer las inhóspitas tierras congeladas, haciendo amigos y enemigos al por mayor, mientras se forja un vínculo inquebrantable entre los protagonistas.

Mientras esperamos, como regalo, te dejamos el último video de League of Legends, presentación de la nueva temporada del juego.