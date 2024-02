El portal Insider Gaming aseguró que Raspawn Entertainment, los creadores de Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor, están preparando un nuevo título relacionado con la franquicia.

Se trataría, nada más y nada menos, que de un juego FPS, es decir, de disparos en primera persona, dedicado al universo de uno de los personajes más queridos de los últimos tiempos: The Mandalorian.

Si bien no será el mismo mandaloriano que interpreta Pedro Pascal en la serie, sería otro de los luchadores, aunque tampoco se descarta que tengan que utilizar a Din Djarin.

Una de las particularidades que tendría es que se tratará de cumplir misiones de cacería de personajes. Están tendrán el objetivo de atraparlo vivo o muerto, con desafíos y peligros cada vez más grandes. Para eso, contará con herramientas y gadgets únicos, que podrían ser la clave de cada aventura.

Hasta ahí lo poco que se comenta. No hay fecha de lanzamiento, pero estaría destinado a 2025 o 2026. Tampoco hay comentarios respecto a si tendrá modo multijugador, aunque considerando los creadores, es casi seguro que aparezca. Solo podemos decir: "This is the way"