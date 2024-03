a plataforma GOG (llamada Good Old Games hace algunos años) es un lugar de referencia para enamorados de juegos clásicos. Sin embargo, también dispone de varios títulos nuevos que se puede adquirir. Cada tanto regala algún que otro juego interesante y en esta oportunidad se trata de:

Nomads of Driftland de Star Drifters

Plataforma: PC

RTS (estrategia en tiempo real) y exploración en la que un grupo de nómadas luchan por su libertad.

Pero eso no es todo. Además, se puede reclamar el DLC del juego: Nomads of Driftland: The Forgotten Passage, pero a correr, porque para eso hay tiempo hasta el 10 de marzo.

¿Cómo conseguir Nomads of Driftland de Star Drifters?

Es bastante simple. Primero hay que entrar a la página de GOG y crear una cuenta. Una vez que lo hayas hecho, solo hace falta conectarse y en la página principal aparecerá la opción de reclamar el juego.

Juegos gratis para todas las edades

GOG se caracteriza por ser una plataforma de juegos nuevos, pero también por tener una gran base de datos de juegos de eras anteriores, preparados para funcionar en los sistemas modernos. Además, es propiedad de la desarrolladora polaca CD Projekt, creadores de la saga The Witcher, y tiene convenio con múltiples publishers alrededor del mundo.