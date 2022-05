Que la Fuerza te acompañe, mientras jugas a Fornite

El 4 de mayo se celebra el “Día de Star Wars” a nivel mundial y Epic Games no se quiere quedar afuera del festejo. Por ese motivo, los jugadores de Fornite tendrán a disposición distintas skins y misiones para completar.

¿Por qué se festeja el Día de Star Wars?

La expresión “que la Fuerza te acompañe” en inglés se dice “may the Force be with you”. Como 4 de mayo se pronuncia “may the fourth” (que suena muy parecido) se tomó ese día y se juega con los fonemas: “may the fouth be with you”. Desde 2011, fanáticos de la franquicia de George Lucas se disfrazan y festejan en distintos lugares del mundo.

¿Y qué tiene que ver Fornite con todo esto?

En honor al Día de Star Wars, los jugadores de Fortnite podrán desbloquear distintos equipos, misiones y skins para festejar. Estarán disponibles los sables de luz, Stormtroopers y Rifle Explotador E-11. Se podrán utilizar en los modos Battle Royale y Sin Construcción. Además, estarán disponibles skins de algunos de los personajes favoritos del público, que se pueden obtener hasta el 17 de mayo.

Por otro lado, ya están disponibles las misiones de entrenamiento de Stormtroopers y otras relacionadas con el universo Star Wars. Completadas las aventuras, obtendrá el Estandarte del Imperio.

Otra de las características será que el Rifle Explotador E-11 puede ser utilizado por los jugadores. Para obtenerlo hay que encontrar los Stormtroopers Imperiales en los mapas de Batall Campal y Cero Construcción y cambiarles oro por el arma. De cualquier forma, también hay posibilidades de encontrarlo en el suelo o en cofres.

Eso mismo ocurre con los sables de luz característicos de los jedis. Estarán disponibles por toda la Isla los de Luke Skywalker, Kylo Ren, Obi-Wan y Mace Windu.

Finalmente, regresarán atuendos a la Tienda de Objetos que se pueden adquirir hasta el 17 de mayo. Los jugadores podrán ponerse en la piel de distintos personajes de Star Wars como un Stormtrooper Imperial, Kylo Ren, Boba Fett o Finn, entre otros.