PlayStation VR2 ya tiene precio y fecha de lanzamiento

Sony anunció la fecha de lanzamiento de PlayStation VR2. Pero además, informó los precios que tendrá en las distintas regiones.

A tomar nota

El equipo de realidad virtual de Sony saldrá el 22 de febrero de 2023. Las reservas se abrirán el 15 de noviembre pero los interesados ya pueden inscribirse.

Respecto al precio oficial, hay dos opciones. Antes de seguir, aclaremos que ambas siguen siendo más baratas que la Meta Quest Pro. Las versiones disponibles son las siguientes:

Básica : en Estados Unidos por USD 549,99; € 599,99 en Europa continental, £ 529.99 en Reino Unido y ¥ 74,980 en Japón. Incluye los lentes PS VR2, los controles PS VR2 Sense y los auriculares estéreo.

: en Estados Unidos por USD 549,99; € 599,99 en Europa continental, £ 529.99 en Reino Unido y ¥ 74,980 en Japón. Incluye los lentes PS VR2, los controles PS VR2 Sense y los auriculares estéreo. Mountain: en Estados Unidos por USD 599,99; € 649,99 en Europa continental, £ 569.99 en Reino Unido y ¥ 79,980 en Japón. Incluye las gafas PS VR2, los mandos PS VR2 Sense y los auriculares estéreo. Incluye un código para PlayStation Store de Horizon Call of the Mountain, los lentes PS VR2, los controles PS VR2 Sense y los auriculares estéreo

Al mismo tiempo, está a la venta la estación de carga de los controladores PlayStation VR2 Sense por separado. Esto se consigue por USD 49,99.

Once juegos confirmados

Por otro lado, el listado de títulos para los lentes estará disponible desde el día que salgan al mercado. Hasta el momento, estos serán las opciones:

The Dark Pictures: Switchback VR de Supermassive Games

Título de acción, terror y disparos. Los jugadores deben sobrevivir a una montaña rusa plagada de fantasmas y brujas.

Crossfire: Sierra Squad de Smilegate

FPS donde el jugador se enfrenta a una horda de enemigos mientras intenta conseguir un arma bioquímica.

The Light Brigade de Funktronic Labs

En un mundo donde la magia se une a las armas de fuego, el jugador es el único que puede enfrentarse a la oscuridad. Para eso debe recorrer lugares, buscar recursos y prepararse para más combates.

Cities VR de Fast Travel Games

Juego de construcción de ciudades. Se pueden crear desde pueblos hasta metrópolis inmensas.

Cosmonious High de Owlchemy Labs

El jugador se pone en la piel de un extraterrestre que puede adaptarse a distintas situaciones.

Hello Neighbor VR2 de tinyBuild Games

El jugador regresa a la espeluznante casa de Mr. Peterson para rescatar un amigo mientras esquiva al propietario y resuelve acertijos para liberarlo

Jurassic World Aftermath de Coatsink

El jugador sufre un desperfecto y se estrella en la isla Nublar. Ahora debe sobrevivir a los dinosaurios que controlan el lugar.

Pistol Whip VR de Cloudhead Games

Actualización del original de PlayStation VR. Juego de acción rítmica que mezcla canciones con disparos.

Zenith: The Last City de Ramen VR

Actualización del original de PlayStation VR. El jugador atrapa criaturas que luego usa para combatir.

After The Fall de Vertigo Games

Multijugador donde se forman equipos de 4 en un mundo postapocalíptico para eliminar criaturas.

Tentacular de Firepunchd Games UG





Aventura basada en física donde se construyen estructuras, se descifran acertijos o, simplemente, se destruye todo.

Es importante recordar que los juegos de la versión anterior no son compatibles. Al mismo tiempo, hay otros títulos confirmados como Ghostbusters VR, No Man’s Sky, Resident Evil Village y Horizon Call of the Mountain.