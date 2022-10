Overwatch 2 tiene un gran número de jugadores en pocos días

Empezó muy mal. Los servidores colapsaron, el lanzamiento estuvo plagado de errores y el día del estreno, un ataque DDoS complicó todo. Sin embargo, Blizzard festeja porque, pese a todo eso, Overwatch 2 es un exitazo y tiene una gran cantidad de jugadores.

El anuncio

La cuenta de twitter del juego publicó un agradecimiento a los usuarios del juego. Allí comentó que la cifra total de jugadores alcanzó los 25 millones en tan solo 10 días.

Lo positivo

Mientras algunos no dudaban que esto ocurriría, otros lo daban por muerto. Sin embargo, parece que le da un nuevo aire a Blizzard. Es importante considerar que la empresa se tomó en serio la necesidad de mejorar la cosas, por eso las partidas de 5 vs 5 se volvieron frenéticas, el juego es free to play, los jugadores aseguran que el sistema es más agradable e invita a participas.

Por eso el shooter resulta un éxito para Blizzard, que ya aseguró que mantendrá la idea y incorporará contenido para que siga siendo atractivo. Pero esto es, además, una necesidad. La empresa ya vio lo que puede pasar si no está atenta, considerando lo poco que duró su antecesor.

Overwatch 2 de Blizzard

Disponibilidad: para PC en Battlenet, PlayStation en PlayStation Store, Xbox en Xbox.com y Nintendo Switch en Nintendo.es

Plataforma: PC, PlayStation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X/S

Nuevo hero shooter que presenta cambios respecto a su antecesor. Los equipos ahora son de cinco miembros y solo pueden tener un tanque. Además, se modificaron mapas y se mejoraron los sistemas de comunicación.