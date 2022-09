NASA y Xbox te llevan a la Estación Espacial Internacional

NASA, la agencia estadounidense de investigación espacial, incursionó en el mundo de los videojuegos. Si bien tiene varios destinados a niños, hace un tiempo publicó To The Moon and Beyond para Xbox One y Xbox Series X/S. Ahora, lanzó Space Science Investigations.

¿Qué es Space Science Investigations de NASA?

Se trata de un juego de aventura educativo. El jugador se encuentra en la Estación Espacial Internacional. Su misión es asegurar que el vehículo de transferencia H-II (HTV) se acople sin problemas. Para eso, tiene que aprender todos los mecanismos y protocolos necesarios.

Pero la cosa no es tan fácil. Moverse en condiciones de gravedad cero no es algo instintivo. Lo bueno es que, cuando se le agarre la mano, podrá volar, dar vueltas, girar a placer y flotar por toda la estación.

Aprovechando esa capacidad de desplazamiento, hay que realizar tareas y metas dentro de la Estación Espacial Internacional. También se deben terminar experimentos y aprender los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano.

¿Dónde lo consigo?

El juego es gratuito y compatible con Xbox One y Xbox Series X/S. Se puede conseguir en la Microsoft Store o directamente desde la consola