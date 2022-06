State of Play: todas las novedades del evento de Sony

State of Play fue el evento organizado por Sony para mostrar sus novedades, haciendo foco en el casco de realidad virtual PS VR 2 de PlayStation 5.

La presentación se inició con un trailer de Resident Evil 4 de Capcom. Se trata del remake para consolas de última generación, es decir PS5, que, según el video, estará disponible desde el 24 de marzo de 2023. Era uno de los juegos esperados y que más expectativas generaba. Además, informaron que se está desarrollando una versión para PS VR2.

Inmediatamente después, sorprendió con la presentación para realidad virtual del Resident Evil: Village de Capcom y de The Walking Dead: Saints and Sinners Retribution de Skydance Interactive , que saldrá para la misma consola este año. El siguiente título mostrado fue No Man`s Sky, también en su versión para realidad virtual

Luego, llegó el turno de Horizon: Call of the Mountain, que era el único juego que estaba confirmado para presentarse y que será exclusivo de VR2. Pero además anunciaron que el nuevo update de Horizon: Forbidden West ya está disponible para PS4 y PS5 de manera gratuita.

De repente, el favorito de muchos, el Hombre Araña, hizo su aparición con la presentación de la remasterización para PC de Spider-man de Insomniac Games, que estará en el mercado el 12 de agosto de este año. Luego, el sonido del ronroneo del gato de Stray de BlueTwelve Studio inundó la pantalla mientras se mostraba el trailer del juego que se lanzará el 19 de julio de este año para PS4 y PS5. Lo miembros de PlayStation Plus Premium y Deluxe lo podrán descargar gratuitamente.

Posteriormente, llegó el momento de TPS de horror survival espacial, The Callisto Protocol, un juego muy esperado por los amantes del género. De ahí saltamos a un juego de deportes y disparos Rollerdrome, con un frenético trailer, y luego a Eternights, una aventura y acción que saldrá en 2023.

Capcom luego presentó el nuevo Street Fighter VI para PS4 y PS5 por el que tendremos que esperar hasta el año que viene. Pero también hubo algunos juegos indie que se mostraron como Tunic de Andrew Shouldice, que estará disponible desde el 27 de septiembre y Season de Scavengers Studio, un juego que se destacará por su narrativa.

Para finalizar, como muchos esperabamos, Naoki Yoshida, cerebro de los Final Fantasy de Square Enix presentó el trailer del juego XVI de la franquicia, uno de los anuncios más esperados y que saldrá en 2023.