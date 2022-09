Link vuelve a la acción en el nuevo juego de Legend of Zelda

Nintendo Direct presentó, durante 40 minutos, las novedades que tiene la empresa japonesa tanto para su consola como para PlayStation y PC. Uno de los juegos que se llevó todas las miradas fue la nueva entrega de la saga de The Legend of Zelda, que se llamará Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo

Disponibilidad: 12 de mayo de 2023

Plataforma: Nintendo Switch

Desde hace bastante tiempo, se sabía que un nuevo juego de la saga estaba en desarrollo, pero nadie conocía el subtítulo. Por eso muchos estaban atentos a las novedades que traería el Direct. Ahora, tenemos el nombre completo confirmado de la secuela de Breath of the Wild y será: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

¿Qué novedades tendrá?

El trailer nos muestra que Link tiene que explorar Hyrule, no solo por tierra sino que también por aire. Allí se encontrará con murales que representan dioses y criaturas del universo de fantasía, pero todavía no queda claro de qué manera afectarán la historia.

Por último, vemos a Link saltando al vacío y luego elevándose por medio de magia. Está claro que algunos de los elementos clásicos, como escalar, estarán presentes, pero nos sorprendimos con una plataforma con forma de ave que lo traslada por los cielos.

Ahora tendremos que esperar un poco para tener nuevas noticias y bastante más para poder jugarlo, ya que saldrá el 12 de mayo de 2023, pero no caben dudas de que ganas de hacerlo no nos faltan.