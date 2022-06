Leatherface y su motosierra llegarán en 2023 a consolas y pc

The Texas Chain Saw Massacre (La Masacre de Texas) es uno de los grandes clásicos del cine de terror y finalmente tendrá su adaptación al mundo de los videojuegos. Ahora, para alegría de los amantes de la franquicia, Gun Interactive y Sumo Nottingham, las desarroladoras del juego, presentaron un trailer de gameplay.

The Texas Chain Saw Massacre, la franquicia

La saga se centra en Leatherface y su familia de asesinos y caníbales, los Sawyers. Cuenta con nueve películas y es considerada una pieza clave del cine slasher y de terror.

A lo largo de los años, se produjeron distintos productos aprovechando los personajes. Hubo una serie de historietas y los personajes se representaron en varios videojuegos. Sin embargo, hasta el momento solo hay uno enteramente dedicado a La Masacre de Texas y se lanzó en 1982 para la consola Atari 2600. No tuvo mucho éxito porque resultó demasiado violento para la época, ya que el jugador se ponía en la piel de Leatherface y asesinaba transeúntes.

¿Y qué sabemos del nuevo juego?

The Texas Chain Saw Massacre estará disponible para PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 y Xbox One en algún momento de 2023 y llegará el día 1 a Xbox Game Pass. El nuevo trailer no muestra demasiados detalles pero sí permite determinar que será principalmente un juego de sigilo.

Probablemente tenga varios finales, aunque todo da a entender que con poco pronóstico de supervivencia, considerando que la familia Sawyer persigue a los personajes, incluyendo el despiadado Leatherface.

Por ahora está confirmado el modo multijugador que permitirá que 3 asesinos persigan a 4 jugadores y los maten de la manera más violenta posible. Si sos seguidor de este tipo de películas y juegos, tendràs que tener un poco de paciencia porque, como te dijimos antes, hasta 2023 no habrá novedades.