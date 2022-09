James Cameron habló sobre un juego de una de sus películas

James Cameron es un muy reconocido director de cine. Entre sus películas más conocidas se encuentran The Terminator y Terminator 2, Aliens: el regreso, Titanic (donde obtuvo el Oscar al mejor director) y una que prepara su secuela: Avatar.

Pero al mismo tiempo que Cameron termina con Avatar: The Way of the Water, segunda parte de la saga, Massive Entertainment y Ubisoft preparan un juego de la franquicia: Avatar: Frontiers of Pandora

¿Qué sabemos?

Se trata de un título de acción-aventura en primera persona en un mundo abierto, ambientado en la luna Pandora donde los Na’vi, la raza autóctona del lugar, viaja más allá de sus fronteras a tierras desconocidas, pero deben volver a enfrentarse con los humanos.

Las opiniones de Cameron

En una entrevista con el portal IGN, comentó: “estamos muy emocionados con lo que Ubisoft está haciendo con su juego”. Sin embargo, aclaró que hay límites en su intervención. ”Yo no les digo lo que tienen que hacer, ellos conocen su mundo, su negocio y su mercado”.

De cualquier manera, aseguró que está involucrado en el proyecto, pero desde la perspectiva de la ambientación y el lore:” vigilamos cuidadosamente que no hagan nada que no sea canónico en términos de la cultura Na’vi, de lo que la RDA está haciendo en Pandora y esa clase de cosas”.

Aunque todavía no está confirmada la fecha de lanzamiento, que sería en el transcurso de 2022, Cameron explicó que no cree que haya secuelas al corto plazo. Si bien su intención es entregar películas cada tres años, opinó que “probablemente Ubisoft tenga que mantenerse un poco atrás en ese ritmo, no he profundizado exactamente en cuál es el trato en ese sentido. Pero lo que estamos buscando es crear un mundo persistente y visitable con cierta cadencia de secuelas”. Saldrá para PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5.