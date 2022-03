ID@Xbox: revelaron 12 juegos para este mes y todo 2022

El nuevo ID@Xbox Showcase que XBox presentó ayer dejó noticias para todos los amantes de los videojuegos. Cabe recordar que ID@Xbox es el programa de la empresa Microsoft para el desarrollo y publicación de juegos independientes para Windows la consola.

En la presentación se anunciaron 12 juegos que llegarán al store a lo largo de este año, algunos con fecha confirmada, otros ya disponibles y otros que los jugadores deberán esperar. El listado es el siguiente

Ya están disponibles

Shredders, para Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming y PC. Juego de snowboard de las empresas Let It Roll e I-Illusions. El objetivo será conseguir una invitación para participar en una competición exclusiva de ese deporte. Para lograrlo se deberán aprender trucos mientras se desafían pistas cada vez más complicadas. El juego posee múltiples regiones para descubrir, cada una con misiones particulares. Además, los jugadores podrán desbloquear objetos para personalizar a su personaje y acomodar su estética más a su gusto.



Tunic para Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Cloud Gaming y PC. Su creador es el desarrollador canadiense Andrew Shouldice. Se trata de un juego de vista isométrica donde el jugador se pondrá en la piel de un zorro antropomórfico que recorre el mundo, convirtiendo a la exploración como la gran clave de la victoria final. Tiene la particularidad de que muchas de las palabras que se presentan están en un lenguaje ficticio e ilegible para el jugador, pero cada tanto recibirá una palabra en su propio idioma para que sea posible superar acertijos.

Paradise Killer para Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Cloud Gaming y PC. Del estudio británico Kaizen Game Works, es una historia de detectives de mundo abierto en primera persona. En una isla, todos los miembros del consejo que la gobiernan aparecen muertos. Toda la evidencia apunta a una persona pero a la detective las pruebas no la convencen y el jugador deberá ponerse en su piel para investigar.

Desde el 22 de marzo

Kraken Academy!! para Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Se trata de un juego RPG 2D desarrollado por Happy Broccoli Games. El jugador encarna un estudiante que deberá salvar la su escuela de la destrucción viajando en el tiempo. Por momentos es absurdo pero eso lo hace muy divertido y está plagado de misiones secundarias para pasar un mejor rato.

Desde el 29 de marzo

Crusader Kings III, para Xbox Series X|S, es la tercera entrega del ya tradicional juego de estrategia dinástica de .Paradox Development Studio El jugador se pone en la piel de un noble y deberá asegurar su supervivencia y la de toda su familia a lo largo de los años. La religión, la política, los negocios y la guerra serán las herramientas que permitirán al jugador prolongar el poder, u obtenerlo, antes de ser destruido por otras facciones en pugna.

Entre marzo y junio

Trek to Yomi, de Devolver Digital, para Xbox Series X|S y Xbox One, es una aventura de samuráis. Inspirado en las películas clásicas del cine japonés, con toques de Akira Kurosawa o Masaki Kobayashi, presenta a un protagonista en búsqueda de venganza. La clave será la paciencia y el cálculo, porque no se trata de apretar botones desesperadamente, sino en el momento justo para asegurar la victoria.

Entre junio y septiembre

IMMORTALITY para Xbox Series X|S. Es una aventura fílmica narrativa de Sam Barlow, quien ya nos trajo Her Story. La actriz Marissa Marcel desapareció, sus películas nunca se mostraron en público y es obligación del jugador resolver el misterio.

En alguno momento de 2022

Escape Academy para Xbox Series X|S y Xbox One. Este es el juego perfecto para los amantes de los “escape rooms”. Si bien no hay demasiada información, se sabe que el personaje está atrapado en una academia y deberá, como dice el título, escapar. Desarrollado por Coin Crew Games, tendremos que esperar unos meses para ver si es una buena vía de escape o un aburrimiento atrapado.

Flintlock: The Siege of Dawn para Xbox Series X|S y Xbox One. La desarrolladora neozelandesa A44 Games nos trae este juego que mezcla acción y RPG de mundo abierto. Los ejércitos de muertos vivientes lograron atravesar el portal que separa los mundos y están a punto de extinguir la raza humana. Los sobrevivientes deberán enfrentarlos y, además, vencer a los dioses para poder recuperar su planeta.

Floppy Knights para PC es un juego de la empresa estadounidense Rose City Games, que mezcla estrategia basada en turnos con cartas. La inventora Phoebe invoca criaturas desde sus disquetes para cumplir misiones. Su objetivo final es ganar el dinero suficiente para poder abandonar la casa de sus padres.

Sin fecha confirmada de lanzamiento

Beacon Pines de la desarrolladora Hiding Spot para Xbox Series X|S y Xbox One. Es una aventura dentro de un libro donde el jugador será el lector y al mismo tiempo el personaje del cuento.

Citizen Sleeper para Xbox Series X|S y Xbox One, de la londinense Jump Over The Age. Es un RPG narrativo donde el jugador se pondrá en la piel de un “durmiente”, una conciencia humana digitalizada dentro de un cuerpo artificial.