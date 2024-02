Hi-Fi Rush salta de Xbox a PlayStation y no será el único juego que lo hará

Se veía venir, luego se confirmó por parte de Xbox y ahora se hizo pública la línea de tiempo. Nos referimos a que varios títulos exclusivos de la consola de Microsoft se abrirán a la competencia.

La primera fase estará disponible desde el 22 de febrero, cuando Pentiment de Obsidian Entertainment llegue a PlayStation 4, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Hi-Fi Rush de Tango Gameworks, el juego rítmico de acción, estará disponible para PlayStation 5 desde el 19 de marzo. A continuación, será el turno de Grounded, el juego de supervivencia cooperativo de Obsidian. Llegará a PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch el 16 de abril, con juego cruzado entre plataformas. Por último, Sea of Thieves de Rare, arribará a PlayStation 5 el 30 de abril con juego cruzado entre la consola de Sony, Xbox y PC.

Recordemos que todo esto era parte de los rumores que se escucharon en las últimas semanas respecto a la política comercial que tomaría Microsoft. Phil Spencer tuvo que terminar apareciendo en un podcast para explicar qué tanta verdad había detrás de lo que se comentaba.

En aquel momento confirmó que pasar a tener títulos multiplataformas es una evolución para “garantizar el éxito a largo plazo tanto de Xbox como de la industria en su conjunto”. Sony, por su lado, no está tan seguro de compartir sus juegos con Xbox, aunque con PC no sería igual. Habrá que seguir esperando para ver cómo evoluciona el mercado. ¿God of War llegará alguna vez a las consolas de Microsoft?