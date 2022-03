Ghost Song: el juego que muchos esperan desde hace 9 años.

Allá por 2013, un juego se promocionó en KickStarter para conseguir fondos. Prometía ser una mezcla entre Dark Souls y Metroid. Los años pasaron, muchos fueron olvidando el tema y otros se decepcionaron y concluyeron que nunca vería la luz. Sin embargo, Humble Games informó su lista de lanzamientos de este año y entre los nombrados estaba el esperado Ghost Song.

¿Qué se sabe de Ghost Song?

Por ahora no mucho. El concepto no varió: sigue siendo una mezcla entre el clásico de Nintendo, Metroid, y Dark Souls, el complicadísimo y mortal juego de FromSoftware. Originalmente se iba a llamar “Ghost Song: A Journey of Hope” pero ahora descartó esa última frase.

Respecto a la historia, sabemos que en una desolada luna de Lorian V, despierta un soldado listo para el combate, pero sin memoria. Lo que parece un lugar tranquilo se convierte en una trampa mortal una vez que el jugador se adentre en las profundidades del satélite. Por lo poco que explicó su creador, Matt White, cuanto más avance el personaje, más posibilidad habrá de descubrir qué es lo que el soldado no recuerda. Considerando que está inspirado en el letal Dark Souls, se espera que sea de alta dificultad.

Todavía no hay fecha concreta de lanzamiento, pero, para muchos, que Humble Games esté atrás asegura que, en el transcurso de este año, que fue lo poco que se anunció, estará en el mercado.

Vale recordar que Humble Games presentó esta semana todos sus juegos para el 2022 con Monaco 2 como principal atracción, aunque tiene algunas ofertas interesantes y para todos los gustos.