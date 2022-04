Gearbox presentó dos juegos y anunció uno muy esperado

The Gearbox Entertainment Company, con su faceta editorial Gearbox Publishing y la de desarrollador Gearbox Software, presentó dos juegos: Relic Hunters Legend y Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom y además anunciaron una nueva entrega de la franquicia Tales from the Borderlands.

Relic Hunters Legend está desarrollado por el estudio brasileño Rogue Snail. Es un RPG looter shooter free-to-play donde el jugador puede elegir múltiples cazadores de reliquias con habilidades únicas. La campaña se puede completar en solitario pero se recomienda jugar de manera cooperativa online. Estará disponible para PC en Steam aunque no tiene fecha concreta de lanzamiento.

“Concebimos Relic Hunters Legend como un juego gratuito para que más personas puedan disfrutarlo”, comentaron desde Rogue Snail. “Nos hemos propuesto crear un título con un sistema de monetización justo, que sea rentable sin recurrir a prácticas abusivas. Nuestra filosofía es que los juegos gratuitos sean divertidos y justos para todo el mundo”.

Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom, un juego de plataformas “roguelight” desarrollado por el estudio croata Under the Stairs. Saldrá a la venta el 14 de julio por Steam para PC. El jugador se pondrá en la piel de Victoria, una joven que, con una linterna que se usa como un arma, debe sobrevivir a los monstruos que invaden una mansión en constante cambio para salvar a su abuelo Victor.

Por último, Randy Pitchford, fundador de Gearbox Software, adelantó qué una nueva entrega de Tales from the Borderlands estará disponible este 2022 y con un elenco de personajes totalmente nuevos.