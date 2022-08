El remake de Knights of the Old Republic vuelve a la vidas

Pocos juegos resultaron tan buenos como Knights of the Old Republic (KOTOR para los amigos). Lo que pasa es que tenía casi todo: la historia era atrapante, la jugabilidad no desentonaba, los personajes eran interesantísimos y, como para ponerle la cereza a la torta, estaba ambientado en el mundo de Star Wars.

Pero bueno, hay que asumir que los años pasan, los juegos quedan atrás y dejan de andar y debemos depender de la buena voluntad de los creadores para que haya un remake y volver a tener las sensaciones que tuvimos cuando los jugamos. Y por eso cuando confirmaron que se podría venir el de KOTOR, nos puso a todos los veteranos del gaming muy felices.

Y de repente se nos cayó el mundo. Aspyr Media tuvo varios problemas y abandonó el proyecto, que quedó en el limbo. Pero ahora, las noticias que llegan parece que traen novedades más optimistas.

Ya sin Aspyr a cargo, el proyecto llegó a Saber Interactive. Por eso, comenzó a circular el rumor: KOTOR Remake llega en 2024. Para colmo, el dato lo lanzpo Jason Schreier, un hombre muy cercano a la industria. Ojo, no dije “seguro llega” sino que explicó que esa fecha tendrá que ver con el tamaño del proyecto, porque si sigue como es ahora puede que haya que esperar más.

Por eso habremos de esperar atentos. Tantos problemas nos tenían desesperanzados, pero ahora parece que hay una luz en el futuro.

¿Qué es Knights of the Old Republic?

Se trató de un juego de rol desarrollado por BioWare, ambientado en años previos a los sucesos de las películas de Star Wars, donde la guerra entre Sith y jedis estaba muy presente. Supo atrapar a los amantes de la saga de películas y a los seguidores de los juegos de rol.