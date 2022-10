El regreso de un clásico: Crash Bandicoot volvería a la cancha

Una de las franquicias más queridas de mundo de los videojuegos podría tener un nuevo título. Nos referimos a Crash Bandicoot, aquel mítico personaje de PlayStation 1, volvió a la vida hace un par de años de la mano de Toys for Bob con una cuarta entrega que complementaba la trilogía original. Eso generó en el publico la necesidad de tener otra aventura de este particular personaje. Por eso, los rumores marcan que estamos muy cerca de tener novedades.

¿Presentación en The Game Awards?

Según un YouTuber llamado Canadian Guy, recibió su caja de pizza temática de Crash con la máscara parlante y la noticia de que el 18 de octubre podrá descargar de Steam el cuarto juego. Sin embargo, también había un mensaje que decía: “¿Hambre de más? Prueba nuestra nueva Pizza Wumpa por $12.08!”.

Lo llamativo no es que se pueda encargar una nueva pizza, sino su valor. Esto tiene que ver con que The Game Awards, algo así como los premios Oscar de los videojuegos, se realizarán el 8 de diciembre, lo que en inglés se escribe 12/08. Además, este evento siempre presenta novedades y primicias de juegos, por lo que no sería extraño que un nuevo título de Crash esté en carpeta. Oficialmente no hay nada, solo ese comentario y las ganas.

¿Quién es Crash Bandicoot?

Es un marsupial evolucionado por el científico loco Neo Córtex. Aunque su creador tenía intenciones viles, el héroe se libera e intenta detenerlo. Debutó en 1996 y fue desarrollado por Naughty Dog. Los tres primeros lanzamientos fueron del género plataformas y se estima que vendió más de 50 millones de copias.

Las aventuras de Crash transcurren en unas islas ficticias ubicadas al sur de Australia. En su primera aventura debe rescatar a Tawna, la novia de Neo Córtex, pero en las siguientes se enfrenta al científico.

La idea original era que el marsupial se convirtiera en la mascota oficial de PlayStation, pero eso nunca terminó ocurriendo y Crash se convirtió en un éxito en su mismo.