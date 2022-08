El nuevo Tales from the Borderlands tendría fecha de salida

Cuando los fanáticos se enteraron que se venía un nuevo desarrollo de Tales from the Borderlands de Gearbox Software y 2K Games, muchos quedamos a la espera de novedades. Por eso, que se filtren datos importantes, como la fecha de salida, puso a todos muy contentos.

Nombre y fecha de lanzamiento

Se llamará New Tales from the Borderlands, así queda claro de que es un nuevo comienzo. Estaría en el mercado del 21 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

El jugador controlará un trío de personajes llamados Anu, Octavio y Fran. Estos deben sobrevivir al peor día de sus vidas, luchando contra corporaciones, robots asesinos, monstruos y muchos más enemigos.

El juego se divide en cinco capítulos donde las decisiones en uno afectan al otro. De esa forma, se modifica la vida de los personajes, tanto el sueño de fama de Octavio, la venganza de Fran, como las ventas de Anu.

Tendremos que esperar a la Gamescom 2022 que comienza el 22 de agosto para ver si hay más novedades. Pero si esta información se filtró y no está errada, solo habrá confirmaciones. y esperemos que algún trailer.

¿Qué es Tales of the Borderlands?

Se trata de una aventura point and click serializada en cinco partes. Sigue la historia de Rhys y Fiona. El primero tiene un ojo cibernético que le permite analizar su entorno mientras que la segunda es la tiradora del equipo.

A lo largo de la historia, deben ir cumpliendo sus objetivos por separado. Él busca ascender en la empresa a la que pertenece y ella es una estafadora. Pero ninguno sabe que en su camino está Handsome Jack, uno de los grandes antagonistas de la historia de los videojuegos.