El Meta Quest Gaming Showcase dejó muchas novedades

Meta Quest presentó su showcase con anuncios de juegos para realidad virtual. Los principales anuncios fueron Ghostbusters VR, Red Matter 2 y Espire 2, pero también se mostraron los tráileres de Among Us VR y Bonelab. Además, se presentó la actualización The Mercenaries para Resident Evil 4.

Ghostbusters VR

Está ambientado en la saga de películas. Se trata de una experiencia cooperativa para cuatro jugadores que ocurre en San Francisco y los usuarios se ponen en la piel de los mìticos cazadores de fantasmas. El juego está siendo desarrollado por nDreams en colaboración con Sony Pictures Virtual Reality y aún no tiene fecha de lanzamiento.

Red Matter 2

Es una aventura de ciencia ficción con rompecabezas que continúa la historia de la primera parte, Los jugadores se volverán a poner en la piel de Épsilon, un astronauta de la Unión Atlántica, que viaja a una estación espacial en los anillos de Saturno con el objetivo de detener la peligrosa materia roja y salvar a la humanidad.

Espire 2

Es un juego de acción y sigilo donde el jugador tiene que localizar y detener el lanzamiento de un misil. Para lograrlo cuenta con acceso a un conjunto de dispositivos tecnológicos. La novedad es que tendrá un modo cooperativo independiente con una campaña que se desarrolla entre la primera y segunda entrega.

El resto de los anuncios