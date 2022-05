Dragon Quest XII: a ponerse cómodo porque no hay novedades

Hace un año Dragon Quest 12: The Flames of Fate de Square Enix fue presentado al mundo, pero desde ese momento no hubo mucha información al respecto. Para colmo, según las últimas declaraciones de los desarrolladores, va a pasar más tiempo para tener algún dato, aunque aseguran que trabajan a toda máquina en el proyecto.

En un mensaje compartido en YouTube, el director y cocreador de Dragon Quest 12, Yuji Horii dio pequeña actualización del juego, pero aseguró que no habrá novedades muy prontamente. Lo que se sabe hace un tiempo marcará un cambio en las mecánicas del título, modificando el sistema de combates por turnos tradicional.

“Estamos trabajando duro en la construcción de Dragon Quest 12, pero habrá mucho trabajo hasta que esté terminado”, comentó Horii. Es decir: pónganse cómodos que falta bastante para que pase algo. Lo positivo es que es seguro que se desarrolla en Unreal Engine 5, por lo que será un juego de nueva generación.

Al mismo tiempo, informó que en el transcurso de este año estarán disponibles Dragon Quest X Offline, una versión sin conexión del MMO, y Dragon Quest Tresures, un spin off del XI donde el objetivo es buscar tesoros.

¿Qué es Dragon Quest?

Es una saga de videojuegos creada y dirigida por Yuji Horii para Square Enix. Se inició en 1986 para Nintendo y Famicon. A lo largo de los años ha generado mangas, animes y novelas. Desde su lanzamiento ha sido aclamado por la crítica y se la considera como una de las referencias claves en lo que se refiere a juegos RPG con faceta estratégica.