Nos agarró por sorpresa a todos. Es que nadie sabía que esto iba a ocurrir, pero tampoco no escuchamos a nadie quejarse.

Resulta que The World According to Girl de yondray llegó a Xbox sin hacer ningún anuncio estrepitoso. Estaba disponible para PC en Steam desde febrero de 2022, pero no era de público conocimiento que estuviese en carpeta para la consola.

The World According to Girl es un interesante roguelike de cartas con una historia única. La misión del jugador es criar una niña que es la última esperanza de salvar al mundo y, de la mano, a la humanidad. Cada decisión irá marcando su personalidad, lo que influirá, finalmente, en nuestro mazo.

El lado más feliz de la noticia es que pronto tendrá una traducción completa al español, por lo que se hará más fácil para los que no hablen otro idioma. Estará disponible desde el 15 de febrero en Xbox One y Xbox Series X/S.