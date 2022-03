Deliver Us Mars, la secuela que nos lleva al planeta rojo

La secuela de Deliver Us The Moon ya está en proceso y esta vez el viaje será más largo porque llegará a Marte.

Deliver Us Mars será un juego narrativo que se describió como “una sugerente aventura de ciencia ficción que te brinda una experiencia de astronauta envolvente”. Está desarrollado por KeokeN Interactive y saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC a través de Steam y Epic Games Store.

La franquicia Deliver Us es una aventura narrativa. Lleva a los jugadores a recorrer mundos porque los recursos de la Tierra se agotan y hay que encontrarlos donde sea. En esta oportunidad se buscará expandir los sucesos del primer juego, pero creando una experiencia propia, para que aquellos que no lo jugaron, no queden con información faltante.

Por lo pronto, el thriller tendrá misterio de la mano de la ciencia ficción. Lo poco que se sabe de la historia es que unas naves fueron robadas por los misteriosos outwardianos. La protagonista deberá embarcarse en la Zephyr, llegar a Marte y descubrir no solo lo ocurrido sino también para qué puede servir el planeta para el futuro de la Tierra.

Habrá que estar atentos a un par de cosas durante la partida: en primer lugar, el oxígeno es un bien claramente escaso y, en segundo, la gravedad es distinta a la Tierra por lo que nos puede jugar una mala pasada.

Ahora a esperar su salida. Paciencia, que promete ser un juego de lo más interesante.