Los juegos multijugador han tomado un lugar importante en la industria. Por eso, no es extraño que nuevos títulos lleguen al mercado con el objetivo de poner a más de un jugador a compartir la pantalla.

En este caso se trata de una propuesta muy particular. Similar a Only Up, un juego donde hay que ir subiendo, Chained Together presenta la misma idea, pero con una característica particular: es multijugador y los personajes están encadenados.

Es un juego de plataformas en 3D cooperativo donde los jugadores están enganchados por medio de cadenas y el objetivo es intentar lo más alto posible en una torre de demonios. Sin embargo, como ya avisamos, no es una carrera, sino que el trabajo en equipo es la única manera de lograr llegar a la cima. De hecho, es importante cuidar a los compañeros de aventura porque una caída puede ser fatal y arrastrar a todo el equipo.

Por el momento está desarrollado por Anegar Games y editado por Forceight solo para PC. Estará en el mercado pronto, aunque todavía no hay fecha exacta. La idea, comentaron los creadores, es ponerlo a la venta en octubre. La única plataforma que por el momento lo tiene disponible es Steam.