Xbox Game Pass, la suscripción de las consolas de Microsoft, recibe constantemente nuevos títulos para su colección. Pero en esa oportunidad, queremos contarle uno que llegará a PC Game Pass, la rama específica de las suscripciones de Microsoft par aPC.

Againts the Storm de Hooded Horse

Plataforma: PC

Disponibilidad: desde el 8 de diciembre en Early Access

Es un juego de construcción de ciudades con toques roguelite, ambientado en un mundo postapocalíptico donde una tormenta lo consume todo. El jugador toma el rol del Virrey, quien tiene el objetivo de encontrar la ciudad humeante. Para eso deberá recorrer el reino, construyendo asentamientos y buscando recursos.

La descripción del juego dice: “Eres el Adelantado, un líder que sirve a la Reina Abrasada con la misión de recuperar lo que reclamó la naturaleza y hallar riquezas para la Ciudad Ardiente: el último bastión de la humanidad contra la Tempestad que asoló el mundo. Al contrario que muchos de los juegos de supervivencia y construcción de ciudades en los que te centras en una sola ciudad, en Against the Storm tendrás que construir una red vasta y próspera de asentamientos poblados por varias razas de fantasía, cada una con sus propias especializaciones y necesidades.

La naturaleza oculta múltiples peligros, y las incesantes tormentas ponen a prueba a tus habitantes. Si tus asentamientos caen, terminará la expedición, pero no el juego. Against the Storm es un juego de construcción de ciudades de estilo Roguelite, esto quiere decir que conservarás los recursos, las mejoras y la experiencia de tus expediciones pasadas cada vez que te aventures en una nueva expedición a la naturaleza”.