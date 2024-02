¡Por fin tenemos noticias! FromSoftware presentó el tan esperado tráiler de gameplay del DLC de Elden Ring, Shadow of Erdtree. Pero eso no es todo, porque también confirmaron su fecha de lanzamiento.

Empecemos un poco por lo que vimos. Si bien se especulaba que Miquella sería el lugar de las Tierras Intermedias donde transcurriría la historia, el tráiler confirma que sí. Además, hay conexiones con el Árbol Áureo, La Mansión del Volcán y Ricard y otras localizaciones nuevas.

En esta oportunidad, seremos guiados por el Epíreo Miquella, que nos llevará a la Tierra de las Sombras, un lugar oscurecido por el Árbol Aureo. En estas nuevas regiones, habrá que descubrir secretos oscuros.

Shadow of the Erdtree tendrá nuevas armas, equipamiento, así como habilidades con armas y magia que no existían en Elden Ring, pero eso va de la mano de nuevos enemigos, jefes poderosos y trampas mortales.

Lo mejor de todo es que tenemos la fecha en que será lanzado. Agendá: 21 de junio. Se puede reservar de manera digital y física, que cuenta con edición coleccionista.