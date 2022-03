Unreal Engine 5 empieza a mostrar sus posibilidades

Rooted es uno de los nuevos juegos en desarrollo que intentará explotar todos los recursos disponibles en el último motor gráfico de Epic Games, Unreal Engine 5. Además, se utilizará tecnologías MetaHuman, para los personajes humanos, y Lumen. También se confirmó que tendrá ciclo de día y noche y opciones de juego cooperativo. Estaría pensado para PC, pero no se descarta que se lance en PS5 y Xbox X/S.

Está siendo desarrollado por un grupo indie de cinco personas y se encuentra en etapas tempranas. Sin embargo, ya está mostrando un potencial interesante.

De lo poco que se comentó, se sabe que está inspirado en el gran The Last of Us, de Naughty Dog. Por las imágenes que se compartieron en las redes sociales, se trata de TPS survival, aunque habrá que esperar para más detalles.

Solo sabemos que la historia está centrada en un mundo donde la guerra bacteriológica destruyó a buena parte de la humanidad. El jugador deberá construir un refugio, desarrollar armas y conseguir producir energía para sobrevivir.

Lo cierto es que, luego de dos años de anunciado y pocos meses en el mercado, Unreal Engine 5 comienza a ser la herramienta elegida y muestra su potencial. Otro juego del que apenas hay información es uno que está siendo desarrollado por Frost Giant Studio, formada por un grupo de especialistas en juegos de estrategia, entre ellos Tim Morten, quien encabezó la producción de Starcraft 2, y Tim Campbell, quien estuvo a cargo del desarrollo de la campaña de Warcraft III: The Frozen Throne. La empresa consiguió una financiación de 25 millones de dólares para crear un nuevo RTS con esa plataforma de diseño.