Atención: Ubisoft pone a Far Cry 6 gratuito por unos días

Para alegría de los amantes de la saga Far Cry, creada por Crytek y distribuida por Ubisoft, la compañía francesa informó que Far Cry 6 estará disponible de manera gratuita en distintas plataformas y consolas durante unos días en marzo. Será desde el 24 al 27 para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4 y al mismo tiempo para Windows PC en Epic Games Store y Ubisoft Store.

Desde las 16 de hoy se puede precargar el juego y desde el 24 los jugadores tendrán acceso a todo el juego, incluyendo contenidos descargables gratuitos y los modos cooperativos hasta el 27.



Además, cada plataforma de juegos y consola dispondrá de distintos descuentos. En Ubisoft Store el juego tendrá 40 por ciento de descuento, mientras que en Epic Games Store habrá una reducción del 50% en todas las ediciones del juego y del 35% en el pase de temporada. Además se ofrece el mismo descuento en el DLC Vaas: Insanity y del 25% en el DLC Pagan Control.

Por el lado de las consolas, en XBox será parte de la Oferta de la Semana, desde el 24 al 28, con el 50% de descuento en todas las ediciones y del 35% en el Pase de Temporada. PlayStation también lo colocará como parte de la Oferta de la Semana de PlayStation Store, desde el 23 al 30 de marzo. Durante esos días estará al 50% de descuento en las ediciones Standard y Gold, y al 35 por ciento de descuento en el Pase de Temporada.

Far Cry 6 es el último lanzamiento de la saga y se publicó el 7 de octubre de 2021. El jugador encarna un guerrillero que busca derrocar un régimen tiránico encabezado por Anton Castillo, interpretado por el actor Giancarlo Esposito, mejor conocido por ser quién da vida a Gus Fring en las series Breaking Bad y Better Call Saul. El desarrollo estuvo a cargo de la sede Ubisoft Toronto, subsidiaria de Ubisoft, que ya se había hecho cargo de las ediciones anteriores de Far Cry desde la 4ta.