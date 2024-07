La Tora contó como engañó a Gran Hermano para tener relaciones sexuales

Sin Gran Hermano (GH) en la pantalla de Telefe, el canal de las tres pelotas sufre su gran ausencia. Aunque el programa ya no se emite, sigue vigente entre sus protagonistas y espectadores, ya que todos los días se develan secretos del juego más amado y criticado del país.

Lucila ´La Tora´ Villar (30) se encargó de revelar intimidades del programa, y lo hizo en su visita al streaming Antes que Nadie, de LuzuTv. La integrante de GH hizo hincapié en las reglas que tiene el ciclo televisivo y señaló que los participantes "no pueden leer" en sus momentos de ocio porque podrían "generar un complot" en la casa.

"No podés leer, porque podrías hacer complot. Les voy a dar datos básicos que no pueden tener dentro de la casa. La ropa no puede tener letras ni capuchas, no podés llevar lentes de sol, maquillaje no, esmaltes tampoco, delineadores tampoco", comentó.

"Tu diversión es contar la cantidad de cuadrados en el techo, la cantidad de cámaras y micrófonos. Al lado de la ducha hay un vidrio con una cámara y un camarógrafo por precaución. El acceso es muy restringido y hay cinco cámaras dentro del baño", agregó.

Sin embargo, lo que más impactó de su relato fue su explicación de cómo los participantes se las ingeniaban para tener relaciones sexuales sin que las cámaras, productores y conductores del programa se dieran cuenta.

"Se le puede ganar a la cámara. Yo tuve relaciones y nunca salió en la tele, nunca hicimos la seña. Hay maneras y esto nunca lo conté porque no quería que se supiera que tuve relaciones", cerró La Tora en la nota.