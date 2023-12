José María Muscari y los tiernos detalles sobre la adopción de Lucio

José María Muscari sorprendió al mundo del espectáculo al dar la noticia de que adoptó a un hijo. Ahora, invitado al programa "Almorzando con Juana", dio detalles sobre todo el proceso de adopción que atravesó hasta convertirse en papá de Lucio, el adolescente correntino de 15 años.

El director de teatro contó que es algo que "viene hace muchos años" en su cabeza. "Hace más de 20 años que hablo de la adopción. Lo que pasa es que durante muchísimo tiempo tuve la ignorancia de pensar que adoptar es adoptar un bebé", reveló.

Es por eso que se dio cuenta de la importancia de ampliar el rango de edades y, de hecho, manifestó que "fue clave". Para hacerlo, hace un tiempo se encontró con la agrupación "Adopten Niñes Grandes", que ayudó a Muscari en este viaje. "Empecé a vislumbrar que hay otras opciones", expresó y explicó que al ampliar la franja etaria en el mecanismo de adopción, realmente se amplían las posibilidades de adoptar, "lejos del prejuicio que uno tiene de que el proceso es largo y difícil", aseguró.

Ante la pregunta sobre cómo fue la adopción, el productor afirmó que "es una historia muy mágica". Luego recordó que hace tres meses estaba de viaje con un amigo y vio el video viral de Lucio, quien contaba su historia en un noticiero, y se "conmocionó mucho".

"No te podría explicar lo que sentí, pero yo estaba en medio de una excursión en Berlín y dije: 'Es mi hijo, quiero que sea mi hijo'". Inmediatamente, Muscari empezó a hacer llamados.

Explicó que desde el juzgado le dieron indicaciones para anotarse a la convocatoria pública y que la jueza decidió hacer algo atípico al realizar el video que se viralizó, lo que permitió que la vida de Lucio "cambie radicalmente". "Cuando yo me anoté había 140 familias, que son un montón", destacó.

Luego admitió con sinceridad que se sintió "desesperanzado" por sus probabilidades de ser elegido. "Dije, 'soy conocido, monoparental, gay, soy de Buenos Aires y él de Corrientes, no va a pasar'. Pero había algo en mí que me decía que era mi hijo".

Además relató que el adolescente tuvo su participación en el proceso y lo eligió sin conocerlo. "Es un chico de 15 años que no mira la tele, le pregunto quién es Juana, quién es Moria y no sabe...A tu abuela (Mirtha Legrand) sí la conoce y la quiere conocer, pero todo lo demás no. Su cabeza es solo Duki".