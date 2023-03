Ruggeri cargó contra Ibarra: “No está preparado"

Oscar Ruggeri, en su faceta de analista y columnista de TV, cargó contra el actual de entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, sobre el rendimiento del Xeneize, luego de la derrota de anoche ante Banfield.

El campeón del mundo con Argentina en México 1986, fue muy crítico con el Negro. "Cuando te nombran, urgente tenés que llamar a todos los tipos que tenés contacto o no tenés. Ir, sentarse, reunirse, preguntar cómo se trabaja. Te tenés que preparar".

Y agregó: "Tiene que sentarse. Bielsa. Lo llama a Bielsa, ¿no lo va a atender? Porque yo una vez me junté, fui porque lo quería conocer y me quedé mano a mano con él. 'Me explicas un poquito'. Agarró una libretita y me mostró todos los trabajos. Después me llevo a ver los entrenamientos. Ibarra no está preparado".

Asimismo, remarcó la diferencia entre el DT y los futbolistas. "Ibarra ya no es jugador. Cómo jugador él miraba al entrenador. Ahora cambió, no es más jugador. Todas las cosas que dice en las conferencias... Hay que prepararse, que te enseñen a hablar, a explicar. Cada vez que habla, yo escucho la gente y dice 'viste como habla y qué dijo'. No alcanza para los niveles más altos", agregó Ruggeri.

Finalmente, reveló: "No quería ser entrenador. Yo iba a jugar al indoor con él, nunca habló de ser entrenador. Prepárate, hacelo bien. Andá, habla con Gareca, Bielsa, Bianchi, Basile".

El actual entrenador Xeneize fue elegido en 2022 para reemplazar a Sebastián Battaglia. Ibarra realizó un buen trabajo en Reserva, logrando dos títulos en dicha división, por lo cual el Consejo de Fútbol de Boca le dio una oportunidad. En menos de un año, ya logró dos títulos más en Primera (Liga Profesional y Supercopa Argentina), pero desde el plano futbolístico ante Banfield, dio un paso hacia atrás.