River Plate vs Gimnasia: día, horario y probables formaciones

River Plate y Gimnasia y Esgrima de de La Plata, se enfrentan este jueves en el estadio Más Monumental por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), duelo que cerrará la jornada. El encuentro que arbitrará Yael Falcón Pérez comenzará a las 21.30 y se transmitirá en vivo por TNT Sports.

El Millo acumula tres partidos sin victorias en el torneo (derrotas con Huracán 3 a 2 y Godoy Cruz 2 a 0, más empate ante Vélez 2 a 2) y tiene apenas nueve puntos producto de dos triunfos y tres igualdades.

El Lobo, por su parte, sumó 14 puntos sobre 18 en las primeras seis fechas donde tuvo un invicto de cuatro triunfos y dos pardas, pero tras la derrota en Tucumán ante Atlético y el empate en La Plata frente a Colón llegó a 191 minutos sin convertir.

Con respecto al once inicial que jugó el domingo pasado en Liniers, River sólo modificaría a Javier Pinola por David Martínez, quien no estuvo en la última práctica por el fallecimiento de su padre. Néstor Gorosito no tiene a disposición a Matías Mellusso, que sufrió un desgarro, y su reemplazante sería Nicolás Colazo. En el mediocampo Emanuel Cecchini iría por Manuel Insaurralde.

Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Martínez y Elías Gómez; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Martín Palavecino, Rodrigo Aliendro; Nicolás De La Cruz y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia (LP): Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Nicolás Colazo; Brahian Alemán, Agustín Cardozo, Emanuel Cecchini y Ramón Sosa; Franco Soldano y Eric Ramírez. DT: Néstor Gorosito.