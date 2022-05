Incluso ganando un partido determinante, como lo fue anoche ante Always Ready en la altura de La Paz (Bolivia), Boca Juniors no puede tener horas de tranquilidad. Y es que el presidente de la institución boliviana denunció que la cuaterna arbitral del encuentro, encabezada por Kevin Ortega, recibió regalos por parte de la delegación argentina. Qué dice el reglamento de Conmebol al respecto.

Es importante aclarar que el triunfo 1 a 0 de Boca, se vio empañado por un penal muy polémico, que con la repetición se puede ver claramente que no fue tal. De todas maneras, los dirigidos por Sebastián Battaglia fueron superiores y con estos tres puntos, quedaron en la segunda ubicación del Grupo E, por detrás de Corinthians.

El club boliviano denunció que los árbitros del partido recibieron regalos en la previa del match y por esta acción, hasta intervino la policía en el Hernando Siles. "Hacemos público una denuncia que ha hecho una policía de haber visto a dirigentes de Boca Juniors que habrían entregado obsequios a los árbitros", declaró el presidente de Always Ready. Aunque según el reglamento, el Xeneize no hizo nada fuera de las normas.

El Código de Etica de la Conmebol, que fue redactado en 2020 y aplica para todas las competencias que organiza la CSF (incluida la Libertadores, claro), hasta explica los regalos que se pueden realizar y en qué casos está prohibido.

En el artículo 22, llamado Ofrecimiento y aceptación de obsequios u otros beneficios, se aclara: "Las personas sujetas al presente Código solo podrán ofrecer o aceptar obsequios en los casos en que dichos obsequios u otros beneficios: a) Tengan un valor simbólico o irrelevante. b) Excluyan toda influencia en la ejecución u omisión de un acto. c) No contravengan sus obligaciones. d) No deriven en beneficios económicos indebidos o de otra índole. e) No causen un conflicto de intereses. Cualquier obsequio o beneficio que no cumpla todos estos criterios está prohibido".

Además, el documento establece: "No están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de este artículo, los objetos promocionales de marcas, tales como entradas de protocolo para partidos organizados por la Conmebol, lapiceros contramarcados con marcas corporativas, cuadernos, calendarios, gorras, camisetas y, en general, todo material publicitario que tengan un valor simbólico o irrelevante".

En caso de que no se cumpla con este artículo del Código de Ética, algo que no pasó con el obsequio a los árbitros (una práctica habitual, según reconocieron desde el Consejo de Fútbol de Boca), la multa es de 1.000 dólares y la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de dos años.